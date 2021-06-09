В Алматы ограничат проезд по улице Кажымукана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат проезд по одному из участков улицы Кажымукана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 утра 10 июня до 18 часов вечера 11 июня 2021 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Кажымукана от улицы Сапара Байжанова до улицы Госпитальной», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения связаны с плановой заменой отработавшего свой срок службы магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.