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    13:55, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы ограничат проезд по улице Кажымукана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ограничат проезд по одному из участков улицы Кажымукана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 9 утра 10 июня до 18 часов вечера 11 июня 2021 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Кажымукана от улицы Сапара Байжанова до улицы Госпитальной», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Временные ограничения связаны с плановой заменой отработавшего свой срок службы магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

    Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.


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