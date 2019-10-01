-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:21
-
-
-
-
В Алматы оцифруют все госуслуги
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы оцифруют все государственные услуги. Такую задачу поставил аким города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.
Главная цель — максимально упростить доступность информационных систем для горожан и создать единую базу данных всей жизнедеятельности города. Оцифровка позволит повысить уровень прозрачности госорганов и осведомленность жителей.
«На данный момент мы создали площадку для мониторинга статуса всех объектов города, где можно отслеживать проведение всех сервисных работ по ремонту дорог, прокладки инфраструктурных сетей, концентрации школ, детских садов, больниц и т.д. Теперь необходимо улучшать это направление и создавать больше возможностей для жителей нашего города, чтобы они вовлекались в процесс его операционного развития», - сообщил на брифинге руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев.
В управлении цифровизации будет несколько отделов: проектного управления, процессного развития и управления изменениями, управления данных.
Также будет налажено сотрудничество с техническими университетами и профильными колледжами для привлечения студентов и выпускников к процессу цифровизации.
- Ваш сын задержан: мужчина обманывал пенсионеров в Алматы
- Аким Алматы проверил качество домов в Арыси
- Улучшить условия киберспорта в РК пообещал глава «Казахтелекома»
- Внедрение 5G: будут ли менять сим-карты на телефонах
- Более 20 тысяч алматинцев пользуются приложением для мгновенного оповещения о ЧС
- Как повлияет 5G на экономику, рассказали в «Казахтелекоме»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана