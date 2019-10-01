В Алматы оцифруют все госуслуги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы оцифруют все государственные услуги. Такую задачу поставил аким города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

Главная цель — максимально упростить доступность информационных систем для горожан и создать единую базу данных всей жизнедеятельности города. Оцифровка позволит повысить уровень прозрачности госорганов и осведомленность жителей.

«На данный момент мы создали площадку для мониторинга статуса всех объектов города, где можно отслеживать проведение всех сервисных работ по ремонту дорог, прокладки инфраструктурных сетей, концентрации школ, детских садов, больниц и т.д. Теперь необходимо улучшать это направление и создавать больше возможностей для жителей нашего города, чтобы они вовлекались в процесс его операционного развития», - сообщил на брифинге руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев.

В управлении цифровизации будет несколько отделов: проектного управления, процессного развития и управления изменениями, управления данных.

Также будет налажено сотрудничество с техническими университетами и профильными колледжами для привлечения студентов и выпускников к процессу цифровизации.