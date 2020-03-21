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В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии
21 Марта 2020 17:46
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы согласно распоряжению оперативного штаба силами сотрудников полиции проводится работа по оцеплению мест карантинных зон – очагов заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На сегодня в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции и военнослужащие Национальной гвардии. По каждому адресу совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На постах и очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено», - отметил на брифинге в РСК начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.
Ранее сообщалось, что с ЖК «Сункар» частично сняли оцепление.
Ключевые слова: Алматы, Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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