В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы согласно распоряжению оперативного штаба силами сотрудников полиции проводится работа по оцеплению мест карантинных зон – очагов заражения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции и военнослужащие Национальной гвардии. По каждому адресу совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На постах и очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено», - отметил на брифинге в РСК начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Ранее сообщалось, что с ЖК «Сункар» частично сняли оцепление.