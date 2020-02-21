В Алматы обсудили вопросы реабилитации детей с инвалидностью
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел республиканский семинар-совещание на тему «Организационно-технологические основы реабилитационных процессов» с участием вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова, а также заместителей руководителей управлений координации занятости и социальных программ, здравоохранения и образования со всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы реабилитации детей с ограниченными возможностями и взаимодействия министерств труда и социальной защиты населения, здравоохранения и образования в этом направлении.
Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны региональные дорожные карты «Қамқорлық». Их основной целью является усиление межведомственного взаимодействия на местах, что позволит повысить качество реабилитационных услуг для детей.
В рамках республиканского проекта «Қамқорлық» предусмотрено открытие центров реабилитации и катамнестических кабинетов на базе областных детских больниц и перинатальных центров, а также кабинетов инклюзии в 8 регионах. Это ВКО, ЗКО, Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Атырауская, Алматинская области и город Нур-Султан.
Кроме того, в соответствии с дорожными картами «Қамқорлық» в текущем году в каждом регионе планируется открыть частные центры соцреабилитации и раннего вмешательства за счет размещения госсоцзаказа на примере Алматы.
По оценкам специалистов, реализация дорожных карт в регионах даст положительный эффект уже в 2020 году.
В ходе семинар-совещания также были детально рассмотрены проблемы обучения детей с особыми потребностями в организациях образования, вопросы ранней диагностики психофизических нарушений у детей, слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха.
Эксперты презентовали работу междисциплинарных команд и методику разработки индивидуальных программ развития на основе командной оценки.
Помимо сессий и панельных дискуссий состоялись практические занятия в многопрофильных реабилитационных центрах «АРДИ» и «САТР».
Участники мероприятия также посетили Центр активного долголетия для лиц пожилого возраста и центр «Кеңес».
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