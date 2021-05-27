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    11:03, 27 Май 2021 | GMT +6

    В Алматы образовалась иммунная прослойка в 20% - Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал о коллективном иммунитете в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спад третьей волны КВИ, обусловленной мутированными штаммами COVID-19, начавшейся 9 марта текущего года, обусловлен следующими предпосылками: сдерживание распространения инфекции принятыми ограничительными мерами на объектах и в социуме; образование на сегодня около 20% иммунной прослойки в городе (14,8% вакцинированных + 5% переболевших за последние 6 месяцев)», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Жандарбек Бекшин.

    За 26 мая в Алматы провакцинированы 2 557 человек. На 25 мая вакцину получили 293 928 граждан, что составляет 14,8%. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляет 30 626 человека. Китайской вакциной Sinopharm привито 12 529 человек. На сегодняшний день в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 307 прививочных бригад из 1256 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 32 614 доз первого компонента, 109 673 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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