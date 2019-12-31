В Алматы незаконно торгуют пиротехническими изделиями
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года проводятся рейды по выявлению фактов реализации пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По итогам рейда 30 декабря охвачено 13 рынков, 7 крупных торгово-развлекательных центров. Произведен выезд в супермаркеты «Магнум», рынок «Кенжехан».
«В ходе рейда выявлено 59 торговых точек по реализации пиротехнических изделий, реализуемых в неустановленных местах без документов соответствия, из них в 4-х точках проведено изъятие продукции в количестве 250 единиц», - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города.
В отношении реализаторов составлено 4 протокола по ст. 196 (Незаконная торговля товарами или иными предметами) и 204 (Торговля в неустановленных местах) КоАП РК, другие адреса переданы в местную полицейскую службу для принятия мер.
Также установлено 10 точек стихийной торговли по реализации кондитерскими изделиями.
На всех объектах с реализаторами и покупателями проведены разъяснительные беседы, роздано 875 брошюр о правильном использовании пиротехнических средств. Снюсы и энергетические конфеты на реализации не выявлены. Рейды продолжаются.
Проверки осуществляются департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы совместно со службами ДЧС и департамента полиции города.
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