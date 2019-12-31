+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 0 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы незаконно торгуют пиротехническими изделиями

31 Декабря 2019 15:00
Поделиться:
В Алматы незаконно торгуют пиротехническими изделиями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года проводятся рейды по выявлению фактов реализации пиротехнических изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам рейда 30 декабря охвачено 13 рынков, 7 крупных торгово-развлекательных центров. Произведен выезд в супермаркеты «Магнум», рынок «Кенжехан».

«В ходе рейда выявлено 59 торговых точек по реализации пиротехнических изделий, реализуемых в неустановленных местах без документов соответствия, из них в 4-х точках проведено изъятие продукции в количестве 250 единиц», - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города.

В отношении реализаторов составлено 4 протокола по ст. 196 (Незаконная торговля товарами или иными предметами) и 204 (Торговля в неустановленных местах) КоАП РК, другие адреса переданы в местную полицейскую службу для принятия мер.

Также установлено 10 точек стихийной торговли по реализации кондитерскими изделиями.

На всех объектах с реализаторами и покупателями проведены разъяснительные беседы, роздано 875 брошюр о правильном использовании пиротехнических средств. Снюсы и энергетические конфеты на реализации не выявлены. Рейды продолжаются.

Проверки осуществляются департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы совместно со службами ДЧС и департамента полиции города.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив