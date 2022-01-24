+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы начнут выплату компенсаций физлицам, пострадавшим в ходе беспорядков

24 Января 2022 11:05
Поделиться:
В Алматы начнут выплату компенсаций физлицам, пострадавшим в ходе беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с сегодняшнего дня будет начата выплата компенсаций физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом на заседании городского штаба сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько задержанных доставили из СИЗО в больницы
Беспорядки в Казахстане: 711 человек находятся в следственных изоляторах Каждый факт применения силы в отношении граждан тщательно изучается – МВД РК О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК

Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, один сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям; три сотрудника местных исполнительных органов; один сотрудник телеканала «Алматы» и шесть сотрудников медицинских организаций.

По словам И. Усерова, выплаты производятся из расчета: 2 млн тенге - тяжелой степени, 1 млн тенге – средней степени, 500 тысяч тенге - в легкой форме.

Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тысяч тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам Департамента полиции, 1207 сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям, 3888 сотрудникам управления общественного здоровья, 93 сотрудникам Службы спасения.

«Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты», - отметил замакима Алматы.

Департаменту полиции будет направлена первоначальная сумма в размере порядка 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости данная сумма будет увеличена.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экономика   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Сколько задержанных доставили из СИЗО в больницы
Беспорядки в Казахстане: 711 человек находятся в следственных изоляторах
Каждый факт применения силы в отношении граждан тщательно изучается – МВД РК
О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 Кран упал на стройке в Алматы
4 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
5 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
6 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Читайте также
Аким Алматы обратился к «магазинам у дома» из-за повышения цен на продукты
О поступающих жалобах на действия сотрудников полиции сообщили в МВД РК
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Кран упал на стройке в Алматы
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив