В Алматы начнут выплату компенсаций физлицам, пострадавшим в ходе беспорядков
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с сегодняшнего дня будет начата выплата компенсаций физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом на заседании городского штаба сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, один сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям; три сотрудника местных исполнительных органов; один сотрудник телеканала «Алматы» и шесть сотрудников медицинских организаций.
По словам И. Усерова, выплаты производятся из расчета: 2 млн тенге - тяжелой степени, 1 млн тенге – средней степени, 500 тысяч тенге - в легкой форме.
Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тысяч тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам Департамента полиции, 1207 сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям, 3888 сотрудникам управления общественного здоровья, 93 сотрудникам Службы спасения.
«Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты», - отметил замакима Алматы.
Департаменту полиции будет направлена первоначальная сумма в размере порядка 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости данная сумма будет увеличена.
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