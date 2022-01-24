В Алматы начнут выплату компенсаций физлицам, пострадавшим в ходе беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с сегодняшнего дня будет начата выплата компенсаций физическим лицам, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом на заседании городского штаба сообщил заместитель акима Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о компенсационных выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, один сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям; три сотрудника местных исполнительных органов; один сотрудник телеканала «Алматы» и шесть сотрудников медицинских организаций.

По словам И. Усерова, выплаты производятся из расчета: 2 млн тенге - тяжелой степени, 1 млн тенге – средней степени, 500 тысяч тенге - в легкой форме.

Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тысяч тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам Департамента полиции, 1207 сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям, 3888 сотрудникам управления общественного здоровья, 93 сотрудникам Службы спасения.

«Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты», - отметил замакима Алматы.

Департаменту полиции будет направлена первоначальная сумма в размере порядка 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт после завершения соответствующих следственных действий. В случае необходимости данная сумма будет увеличена.