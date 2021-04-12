В Алматы начнется ремонт дорог на 26 улицах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2 тысяч дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 203 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 22 тысяч квадратных метров покрытия, поднято 588 люков и решеток, осуществлены рихтовка и выправление 945 погонных метров бортовых камней», - сообщили в управлении городской мобильности.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

По состоянию на 12 апреля планируется производство ремонтных работ на 26 улицах города:

1) Проспект Рыскулова

2) Улица Жансугурова

3) Улица Ратушного

4) Улица Жанкожа батыра

5) Улица Набережная

6) Улица Байтенова

7) Микрорайон Бурундай, улица Барыс

8) Проспект Достык

9) ВОАД

10) Микрорайон Жулдыз

11) Улица Дегдара

12) Улица Папанина

13) Улица Какишева

14) Улица Сланова

15) Улица Калмыкова

16) Улица Тажиева

17) Мкр Алтын бесик

18) Улица Жубанова

19) Мкр. Атамекен

20) Улица Сулейменова

21) Улица Розыбакиева

22) Улица Навои

23) Улица Айтеке би

24) Улица Байтурсынова от Курмангазы

25) Улица Жумалиева

26) Улица Досмухамедова