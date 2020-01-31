В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии участвуют главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Заседание ЕМПС проходит в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.
Также планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.
- Суд в Алматы оштрафовал на 8 млн тенге дознавателя управления полиции
- Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Алматы
- Казахстан сделал первые шаги по внедрению искусственного интеллекта - Премьер-Министр РК
- Экономический эффект от применения искусственного интеллекта в РК может составить $25 млрд в год - Аскар Мамин
- Форум «Цифровое будущее глобальной экономики» стартовал в Алматы
- Полицейские задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана