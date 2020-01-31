В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии участвуют главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕМПС проходит в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Также планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.