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В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета

31 Января 2020 16:17
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В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии участвуют главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Молдовы (на правах страны-наблюдателя), а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Заседание ЕМПС проходит в узком и расширенном составах. В его повестку включены 12 вопросов, касающиеся торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка, а также развития интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Также планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений.


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Ключевые слова: МИД РК, Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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