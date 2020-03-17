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В Алматы начали демонтировать знаменитую белку
17 Марта 2020 16:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Знаменитую алматинскую белку начали демонтировать. Об этом сообщила продюсер арт-объекта Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Исторический момент. Белку убирают, жалко», - написала она в своем Instagram .
Отметим, недавно на алматинскую белку надели маску как символ борьбы с коронавирусом.
Напомним, ранее аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов заявил, что алматинская белка в марте будет перенесена на территорию «Атакента».
Ключевые слова: Алматы,
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