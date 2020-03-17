В Алматы начали демонтировать знаменитую белку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Знаменитую алматинскую белку начали демонтировать. Об этом сообщила продюсер арт-объекта Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исторический момент. Белку убирают, жалко», - написала она в своем Instagram .

Отметим, недавно на алматинскую белку надели маску как символ борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов заявил, что алматинская белка в марте будет перенесена на территорию «Атакента».