+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы начали демонтировать знаменитую белку

17 Марта 2020 16:31
Поделиться:
В Алматы начали демонтировать знаменитую белку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Знаменитую алматинскую белку начали демонтировать. Об этом сообщила продюсер арт-объекта Майра Измайлова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На алматинскую белку надели маску
Алматинская белка будет перенесена Бакытжан Сагинтаев: Ситуация вокруг белки всех интересует

«Исторический момент. Белку убирают, жалко», - написала она в своем Instagram .

Отметим, недавно на алматинскую белку надели маску как символ борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов заявил, что алматинская белка в марте будет перенесена на территорию «Атакента».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив