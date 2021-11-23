В Алматы началась кампания ревакцинации от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 22 ноября в Алматы началась кампания ревакцинации против COVID-19. В числе первых, кто получил прививку в городской поликлинике № 4, был руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, на сегодня для ревакцинации доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell).

В первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против коронавируса не обнаружены антитела против COVID-19, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов: после введения векторных вакцин - через девять месяцев. После введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через шесть месяцев.

Также в городских поликлиниках продолжается вакцинация Pfizer для беременных женщин, детей от 12 до 18 лет и кормящих мам.