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    18:20, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы началась кампания ревакцинации от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 22 ноября в Алматы началась кампания ревакцинации против COVID-19. В числе первых, кто получил прививку в городской поликлинике № 4, был руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья, на сегодня для ревакцинации доступны инактивированные вакцины QazVac и Sinopharm (Vero Cell).

    В первую очередь ревакцинации подлежат уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против коронавируса не обнаружены антитела против COVID-19, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.

    Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов: после введения векторных вакцин - через девять месяцев. После введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через шесть месяцев.

    Также в городских поликлиниках продолжается вакцинация Pfizer для беременных женщин, детей от 12 до 18 лет и кормящих мам.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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