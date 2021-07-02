В Алматы на зеленый базар и в ТРЦ начали запускать по Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в ТРЦ и на «Зеленый базар» начали запускать по Ashyq. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня в Алматы «Зеленый базар», ТРЦ «Mega Center Plus», ТРЦ «Есентай», ТРЦ «Dostyk Plaza», ТД «Адем», тестируется по проекту Ashyq. На всех входах в указанные объекты установлены QR коды. В частности, на Зелёном базаре количество входов сократили до 14, установили таблички с QR-кодами и барьерные ленты для разграничения потока посетителей. В случае выявления жителей с красным или жёлтым статусом, последним будет вход запрещён, так как нарушают самоизоляцию», - отметил С. Байгабулов.

Также в ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин ответил, могут ли детей не пускать на торговые объекты, так как они не используют приложение Ashyq.

«Как мы можем детей не пускать? Такого нет. Сейчас как раз «Зеленый базар» рассматривается как один из объектов, где будет использоваться система Ashyq. Дети не ограничатся в посещении рынков», - заявил санврач.