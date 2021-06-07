В Алматы на лето перекроют одну из улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за реконструкции теплосетей на лето закроют проезд по улице Экспериментальная база, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 8 июня по 1 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Экспериментальная база.

«Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.