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    09:21, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы на лето перекроют одну из улиц

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за реконструкции теплосетей на лето закроют проезд по улице Экспериментальная база, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 8 июня по 1 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Экспериментальная база.

    «Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

    Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Горожан попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.


    Теги:
    Транспорт Строительство Алматы
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