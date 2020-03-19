В Алматы на карантин закрыли еще три дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на карантин закрыли еще три дома рядом с ЖК «Сункар», где ранее был выявлен человек, заболевший коронавирусом. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с ЖК «Сункар» закрыли дома по адресам: Достык, 42, Достык, 42а, Кабанбай батыра, 68. Весь двор также был оцеплен, в том числе и продуктовый магазин, который находится неподалеку.

Ранее стало известно о том, что жилой комплекс «Сункар» изолировали на карантин после того, как у одного из жильцов обнаружили коронавирусную инфекцию.

Напомним, в Казахстане подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них 19 - в Алматы и 25 - в Нур-Султане.