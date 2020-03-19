Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:33
-
-
-
-
-
-
В Алматы изолировали ЖК, где был обнаружен заболевший коронавирусом
19 Марта 2020 01:23
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы изолировали жилой комплекс «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСанаториям Алматы предписали распустить отдыхающих по месту жительства Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блокпостов на выездах из города В Алматы приостановлены 49 междугородних маршрутов по популярным направлениям: опубликован список
Первоначально информация появилась в соцсетях.
Информацию подтвердил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Очаг дезинфицирован, но есть риск распространения среди локальных жителей. Поэтому на основании стандартов ВОЗ будут приняты меры по внутреннему карантину.
«Зараженный помещен в бокс. Все контактные первой линии изолированы. Теперь через карантинную зону надо остановить цепочку заражения», - пояснил заместитель акима.
На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Санаториям Алматы предписали распустить отдыхающих по месту жительства
- Чрезвычайное санитарное положение введут во Франции
- Акимы Алматы и Алматинской области проверили готовность блокпостов на выездах из города
- В Алматы приостановлены 49 междугородних маршрутов по популярным направлениям: опубликован список
- Коронавирус не подтвердился у прибывшего из Германии студента в Атырауской области
- Как действовать жителям зон очагов COVID-19, рассказал замакима Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047