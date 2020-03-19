В Алматы изолировали ЖК, где был обнаружен заболевший коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы изолировали жилой комплекс «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первоначально информация появилась в соцсетях.

Информацию подтвердил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Очаг дезинфицирован, но есть риск распространения среди локальных жителей. Поэтому на основании стандартов ВОЗ будут приняты меры по внутреннему карантину.





«Зараженный помещен в бокс. Все контактные первой линии изолированы. Теперь через карантинную зону надо остановить цепочку заражения», - пояснил заместитель акима.



