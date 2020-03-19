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В Алматы изолировали ЖК, где был обнаружен заболевший коронавирусом

19 Марта 2020 01:23
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В Алматы изолировали ЖК, где был обнаружен заболевший коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы изолировали жилой комплекс «Сункар», где обнаружили заболевшего коронавирусом местного жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первоначально информация появилась в соцсетях.

Информацию подтвердил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Очаг дезинфицирован, но есть риск распространения среди локальных жителей. Поэтому на основании стандартов ВОЗ будут приняты меры по внутреннему карантину.


«Зараженный помещен в бокс. Все контактные первой линии изолированы. Теперь через карантинную зону надо остановить цепочку заражения», - пояснил заместитель акима.

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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