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    12:55, 25 Январь 2021 | GMT +6

    В Алматы ищут жертв мошенницы, предлагавшей «дешевое» залоговое авто

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана подозреваемая в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Установлено, что 40-летняя гражданка А. ездила в авто, взятом напрокат, и обещала выкупить такую же марку машины из банка второго уровня по цене ниже рыночной.

    «Задержанная брала автомашину Toyota Camry 55 напрокат и заверяла своих знакомых, что, якобы, у нее имеются «связи» в банках, которые смогут посодействовать в выкупе такого же залогового автомобиля за пять миллионов тенге, тогда как рыночная цена этого авто выше семи миллионов тенге. Разница в цене привлекла наивных граждан и те доверили предоплату в размере около 3,5-4 миллионов тенге, без каких-либо гарантий. Никаких своих устных обязательств злоумышленница, которая ранее уже была судима за мошеннические действия, выполнять не собиралась. Полученные деньги она тратила на личные нужды», – рассказал детали преступного промысла начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    В отношении задержанной проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). Она водворена в изолятор временного содержания.

    Граждане, пострадавших от преступных деяний указанного лица, могут с полицией по следующим номерам телефонов: 8-708-707-92-02; 8-705-771-13-71; 8-705-555-77-63.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Алматы Правоохранительные органы
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