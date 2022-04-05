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    15:17, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    В Алматы формируется состав нового Общественного совета

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось заседание рабочей группы по формированию Общественного совета – объявлена дата приема заявок от кандидатов и озвучены требования к ним, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата города.

    В состав членов Общественного совета в этом году войдут 39 человек, из них 36 представители гражданского общества, три представителя государственных органов.

    Общественный совет формируется рабочей группой, в которую вошли представители гражданского сектора, политических партий, профсоюзных, инвалидных, ветеранских организаций, МСБ и юристы.

    Документы для включения в состав общественного совета подаются в маслихат Алматы с 6 по 19 апреля 2022 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: г. Алматы, улица Жарокова, 215, кабинет 311. Телефоны для справок: 8 (727) 380 04 03, E-mail: [email protected]

    Представители некоммерческих организаций и граждане в указанный срок предоставляют следующие документы:

    - заявление гражданина о выдвижении своей кандидатуры в состав Общественного совета;

    - письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета (при наличии);

    - сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

    - справка об отсутствии судимости;

    - справка об отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

    Кандидаты не допускаются к конкурсу в следующих случаях:

    - не своевременного предоставления или предоставления не полного пакета документов;

    - предоставления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию;

    - кандидаты, не соответствующие требованиям, установленным в пункте 1 статьи 10 Закона РК «Об общественных советах».

    Документы могут подать все желающие граждане в период с 6 по 19 апреля. Рабочая группа рассмотрит все поступившие заявления.

    Теги:
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