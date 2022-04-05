В Алматы формируется состав нового Общественного совета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось заседание рабочей группы по формированию Общественного совета – объявлена дата приема заявок от кандидатов и озвучены требования к ним, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата города.

В состав членов Общественного совета в этом году войдут 39 человек, из них 36 представители гражданского общества, три представителя государственных органов.

Общественный совет формируется рабочей группой, в которую вошли представители гражданского сектора, политических партий, профсоюзных, инвалидных, ветеранских организаций, МСБ и юристы.

Документы для включения в состав общественного совета подаются в маслихат Алматы с 6 по 19 апреля 2022 года с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: г. Алматы, улица Жарокова, 215, кабинет 311. Телефоны для справок: 8 (727) 380 04 03, E-mail: [email protected]

Представители некоммерческих организаций и граждане в указанный срок предоставляют следующие документы:

- заявление гражданина о выдвижении своей кандидатуры в состав Общественного совета;

- письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета (при наличии);

- сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

- справка об отсутствии судимости;

- справка об отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидаты не допускаются к конкурсу в следующих случаях:

- не своевременного предоставления или предоставления не полного пакета документов;

- предоставления документов и (или) сведений, содержащих недостоверную информацию;

- кандидаты, не соответствующие требованиям, установленным в пункте 1 статьи 10 Закона РК «Об общественных советах».

Документы могут подать все желающие граждане в период с 6 по 19 апреля. Рабочая группа рассмотрит все поступившие заявления.