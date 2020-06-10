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В Алматы для дезинфекции использовали более 27 млн литров раствора

10 Июня 2020 14:47
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В Алматы для дезинфекции использовали более 27 млн литров раствора

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается дезинфекционная обработка общедоступных мест: улиц, тротуаров, мусорных контейнеров, жилых домов, подъездов, игровых площадок, торговых объектов, скамеек. Корреспонденты МИА «Казинформ» следили за процессом дезобработки.

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По прибытию на место, группа дезинфекторов распределяется по точкам. Сначала они в обязательном порядке уведомляют посредством громкоговорителя всех жителей о начале дезинфекционной работы и поступают к тщательной очистке.

Отметим, с начала введения режима карантина в Алматы в соответствии с поручением Главного государственного санитарного врача города ведется системная работа по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди горожан.

Подрядные организации Управления жилищной политики два раза в неделю проводят дезинфекцию порядка 24 тыс. подъездов и более 4 тыс. дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 450 дезинфекторов в составе 65 бригад. Ежедневно используется порядка 75 тыс. литров готового раствора, а в целом уже применено свыше 4,3 млн литров готового раствора.

Также проводится ежедневная дезобработка очаговых подъездов, где отдельно задействованы по 3 человека в каждом районе.

Силами коммунальных служб производится дезинфекция остановок, урн, скамеек, надземных и подземных переходов, а также объектов торговли, территорий медицинских учреждений и т. д.

Кроме того, проводится ежедневная обработка контейнерных площадок, где задействованы 85 дезинфекторов.

Также согласно графику, проводится поэтапная дератизация контейнерных площадок.

Ведется дезинфекционная обработка общественных пространств. В целом с начала действия режима чрезвычайного положения использовано 27 млн 250 тыс. литров готового дезинфекционного раствора, в среднем это 500 тыс. литров в день на обработку скверов, парков, пешеходных зон и т. д.

Недавно акимат объявил о начале нового этапа по масштабной дезинфекционной обработке всех общественных мест города. Акцент будет сделан на обработке мест массового скопления населения, таких как площади, улицы, парки, скверы, пешеходные зоны и т. д.

В связи с проводимыми работами Управление жилищной политики Алматы просит горожан воздержаться от посещения мест массового скопления, чтобы не создавать помех работе дезинфекторов и спецавтотранспорта.

«В связи с послаблением режима карантина наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане стали массово посещать общественные места – площади, пешеходные зоны, парки и скверы. При этом нарушаются правила санитарной безопасности: не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция. Места массового скопления являются потенциально опасными, так как вирус оседает на различных поверхностях», – отметили в Управлении жилищной политики Алматы.

В управлении добавили, что несмотря на то что средства, применяемые для дезинфекции, относятся к 4-му классу малоопасных веществ, сохраняется требование: в течение 5 часов не выходить из дома и не посещать обработанные места.

«В целях личной безопасности, а также с целью сохранения здоровья близких, особенно детей и пожилых людей, просим не посещать данные места в период и после обработки», - заявили ведомстве.

В работе по обработке общественных пространств задействовано 1200 рабочих и 135 единиц спецтехники.







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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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