В Алматы детские врачи прошли второй этап вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медицинские работники Научного центра педиатрии и детской хирургии прошли два этапа вакцинации от коронавирусной инфекции. Они привились «Спутником V», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦПДХ.

Сегодня проведение вакцинации - альтернатива карантину в борьбе с пандемией. По данным научных исследований американских и российских ученых, стойкий и выраженный иммунитет формируется только у 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

«Мы, как и другие медицинские организации, работаем в период пандемии COVID-19. Это риск для всех медработников, даже для тех, кто напрямую не контактирует с подтвержденными пациентами. Ковидом может болеть любой пациент, пришедший на прием. Также заразиться можно в любом месте помимо работы – такова на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация. Поэтому мы начали добровольную вакцинацию сотрудников нашей клиники от коронавирусной инфекции. Перед прививкой медики прошли осмотр, через полчаса после прививки, которые они находились на месте вакцинации, были повторно осмотрены врачом-эпидемиологом. Мы переживаем за каждого сотрудника и в клинике держим на строгом контроле соблюдение всех санитарных норм по недопущению заражения», - отметила заместитель председателя правления Лязат Манжуова.

Она напомнила, что в первую очередь вакцинации подлежат медицинские работники инфекционных клиник, приемных покоев многопрофильных стационаров, сотрудники скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и санитарной эпидемиологической службы. Медицинские работники Научного центра педиатрии и детской хирургии получили вакцинацию в городской поликлинике №17.

«Сейчас, конечно, все боятся заразиться. Мы соблюдаем дистанцию, санэпидрежим. Однако наша профессия такая, что мы постоянно в тесном контакте с пациентами. Риск всегда высок. Поэтому, как только объявили запись на вакцинацию, я в числе первых записалась, и получила прививку. Все прошло хорошо, ярко выраженных побочных реакций у меня не было. Но, хочу отметить, что на любую прививку должна быть реакция. И ее выраженность зависит от иммунитета, особенностей организма. У меня было лёгкое головокружение, тошнота, изменение аппетита, сонливость. Температура не поднималась. Место укола безболезненное. Данные проявления были более выражены на второй день после вакцинации, с уменьшением в последующие дни. В заключение хочу призвать граждан не бояться и получить вакцину. Тем самым остановить пандемию, и вернуться к нормальной жизни в социуме», - сказала анестезиолог АО НЦПДХ Гульжахан Абдулаева.

Вакцинация запрещена тем, у кого гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременным женщинам и женщинам в период грудного вскармливания, лицам в возрасте до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Кроме того, препарат необходимо применять с осторожностью при наличии хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и хронической обструктивной болезни легких, злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.

«Как врач эпидемиолог, я считаю, что достижение необходимого уровня охвата населения профилактическими прививками против КВИ позволит сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции. Единственный способ остановить пандемию – это иммунизация специализированными вакцинами. Сотрудники нашего центра получили вакцинацию, реакции особых не было, самочувствие у всех в норме. Но следует отметить, что различные реакции бывают после любой вакцины. Мы отслеживаем всех сотрудников, получивших вакцинацию и не зарегистрировали побочных эффектов», - отметила эпидемиолог АО НЦПДХ Жанна Тынысбекова.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.