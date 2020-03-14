В Алматы четыре человека с коронавирусом: в каком они состоянии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас заразившиеся коронавирусом казахстанцы, рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, 14 марта текущего года, у четверых граждан в Алматы лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Все они являются гражданами Республики Казахстан. Двое, как ранее сообщалось, прибыли из Германии. Первый, у которого выявлен коронавирус, прибыл 9 марта и находился на домашнем карантине по категории 1б согласно постановлению главного санитарного врача РК на тот момент. Он находился на домашнем карантине. Все контактные лица с данным пациентом установлены и госпитализированы в провизорные клиники для наблюдения врачей, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все контактные граждане РК найдены и помещены на карантин», - сообщил он.

По словам Тлеухана Абилдаева, второй пациент прибыл в Алматы в ночь на 13 марта из Германии чартерным рейсом Берлин - Алматы.

«На момент прибытия уже были введены ограничения, действовал новый алгоритм и постановление. Весь борт, 12 человек, включая экипаж, были помещены в изоляцию, на карантин в инфекционный стационар, взяты анализы на лабораторное исследование. Третья пациентка также пассажирка чартерного рейса Берлин - Алматы, это супруга ранее названного пациента», - добавил Тлеухан Абилдаев.

Он отметил, что сегодня еще у одного пассажира, прибывшего 10 марта рейсом Москва-Алматы, выявлен коронавирус.

«В момент приезда данный пациент, согласно протоколу, относился ко второй категории и не нуждался в изоляции. Все контактные с рейса разыскиваются и размещаются для изоляции. В настоящее время в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционную больницу города Алматы на изоляцию, состояние у троих больных удовлетворительное, у одного средней степени тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия», - заявил глава управления.

Спикер добавил, что в стационаре имеется необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют три медицинские организации. Дополнительно подготовлены еще четыре провизорные организации на более чем 1,5 тысячи коек. Для изоляции на карантин еще будут развернуты места для более 3 тысяч человек.

На сегодня в Алматы на карантине по категории 1а в м ногопрофильных стационарах находятся 606 человек: в ММЦ №1 находится на карантине 265 человек, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 178 человек. Для удобства пребывания граждан подготовлено все необходимое, вплоть до средств личной гигиены.

Напомним, на сегодня у шестерых граждан Казахстана выявлен коронавирус.

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