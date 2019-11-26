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вчера 23:31
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вчера 21:02
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В Алматы 9 тысяч жителей сменили поликлинику
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам ежегодной кампании прикрепления к поликлиникам 9 тысяч алматинцев воспользовались правом выбора медицинских организаций. Об этом в ходе брифинга сообщил директор филиала по городу Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Тлеухана Абилдаева, по сравнению с прошлым годом снизилось количество граждан, участвовавших в прикрепительной кампании. Такие результаты обусловлены тем, что прикрепление проводилось через портал Egov, посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП). А также наблюдается, что многие жители больше предпочитают обслуживаться в пределах своего фактического места проживания.
«В последние годы была проделана очень хорошая информационная-разъяснительная работа с населением. Это доказывает предпочтение жителей лечиться в клиниках по месту прикрепления, что очень удобно, так как у них всегда есть возможность при необходимости воспользоваться услугой вызова врача на дом, а также обслуживанием услугой 4 категории срочности вызовов бригад скорой медицинской помощи», - отметил директор филиала.
Прикрепительная кампания продолжалась с 15 сентября по 15 ноября 2019 года. В этом году по г.Алматы участвовали 77 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из которых 38 – частные. Данный показатель демонстрирует, что частный бизнес готов оказывать услуги в рамках госзаказа.
Напомним, что кампания прикрепления – не единственная возможность сменить поликлинику. Поменять медицинскую организацию можно и в течение года, если меняется место жительства более чем на один месяц. Кроме того, у любого жителя страны есть право один раз в год сменить организацию прикрепления.
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