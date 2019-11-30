В Алматы 117 семей получили компенсации за сносимое на месте развязки жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 117 семей получили компенсации за сносимое на месте развязки жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема, длившаяся несколько лет, решилась после вмешательства акима города Бакытжана Сагинтаева.

Хозяева участков, подпадающих под снос, обращались за помощью к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву во время его объездов и встреч с населением Жетысуского района. Развязка на проспекте Сейфуллина - строится на средства республиканского бюджета.

Аким города Бакытжан Сагинтаев озвучил вопрос выплаты компенсаций за изымаемые участки под строительство развязок на совещании с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева 29 октября текущего года.

Как сообщил сегодня руководитель управления земельных отношений города Ардак Самамбетов, вопрос выкупа на месте строительства автодорожной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова не решался с 2017 года. В ноябре средства из республиканского бюджета в размере 3,5 млрд тенге поступили и начался процесс выплаты компенсаций хозяевам 117 участков. На сегодня все они получили положенное.

«Все это время жители были в подвешенном состоянии, не могли ни продать, ни съехать с этого места. Благодаря вмешательству акима Бакытжана Сагинтаева, проблема решена. Сегодня на встрече с жителями Жетысуского района, чьи дома подпадают под снос, обсудили, как будем проводить отселение», - рассказал руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов.

В связи с отопительным сезоном и предстоящими праздниками жителям разрешили отселиться в начале следующего года.

Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова ведется с целью снижения транспортной нагрузки на данном участке.