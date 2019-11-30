+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -8 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы 117 семей получили компенсации за сносимое на месте развязки жилье

30 Ноября 2019 18:00
Поделиться:
В Алматы 117 семей получили компенсации за сносимое на месте развязки жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 117 семей получили компенсации за сносимое на месте развязки жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

102 семьи в Акмолинской области стали новоселами
Алтай Кульгинов вручил ключи от квартир более 400 семьям Студенческое общежитие на 200 мест открыли в Павлодаре Выпускники детских домов получили жилье в Усть-Каменогорске

Проблема, длившаяся несколько лет, решилась после вмешательства акима города Бакытжана Сагинтаева.

Хозяева участков, подпадающих под снос, обращались за помощью к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву во время его объездов и встреч с населением Жетысуского района. Развязка на проспекте Сейфуллина - строится на средства республиканского бюджета.

Аким города Бакытжан Сагинтаев озвучил вопрос выплаты компенсаций за изымаемые участки под строительство развязок на совещании с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева 29 октября текущего года.

Как сообщил сегодня руководитель управления земельных отношений города Ардак Самамбетов, вопрос выкупа на месте строительства автодорожной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова не решался с 2017 года. В ноябре средства из республиканского бюджета в размере 3,5 млрд тенге поступили и начался процесс выплаты компенсаций хозяевам 117 участков. На сегодня все они получили положенное.

«Все это время жители были в подвешенном состоянии, не могли ни продать, ни съехать с этого места. Благодаря вмешательству акима Бакытжана Сагинтаева, проблема решена. Сегодня на встрече с жителями Жетысуского района, чьи дома подпадают под снос, обсудили, как будем проводить отселение», - рассказал руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов.

В связи с отопительным сезоном и предстоящими праздниками жителям разрешили отселиться в начале следующего года.

Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова ведется с целью снижения транспортной нагрузки на данном участке.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив