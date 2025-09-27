В Алматинской области стартовал отопительный сезон

Как сообщили в акимате региона, в Кегенском районе отопительный сезон уже начался, а в Райымбекском отопление планируют включить с понедельника, то есть, с 29 сентября 2025 года.

— В остальных районах начало отопительного сезона ожидается 15 октября или в зависимости от температурного режима, — уточнили в акимате.

Централизованное теплоснабжение в области функционирует в пяти районах — Илийском, Талгарском, Балхашском, Енбекшиказахском и Карасайском, а также в городах Конаев и Алатау.

Общая протяженность тепловых сетей региона составляет 176 километров. На сегодня работают 18 котельных и 66 блочно-модульных котельных с совокупной тепловой мощностью 457,5 Гкал.

— Из 2065 многоквартирных жилых домов отоплением охвачены 1371 (66,4%). В социальной сфере централизованным отоплением обеспечен 51 объект (4,7%). Остальные здания отапливаются с помощью автономных котлов и альтернативных видов топлива: газ — 29,7%, жидкое топливо — 36,8%, твердое топливо — 23,8%, — уточнили в управлении энергетики и водоснабжения.

Ранее в акимате региона рассказали, что на отопительный сезон потребность населения в угле составляет 696 тысяч тонн. Для социальных объектов требуется 13,4 млн жидкого и 4,6 тыс. тонн твердого топлива.

Напомним, в Алматы отопление начнут подавать в первую очередь в школы, детские сады и медицинские учреждения.