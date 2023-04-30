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В Алматинской области спасли строителя, застрявшего ногой в бетономешалке

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Апреля 2023, 11:00
В Алматинской области спасли строителя, застрявшего ногой в бетономешалке Фото: пресс-служба МЧС РК

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В дежурное отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда 29 апреля поступило сообщение от ДЧС Алматинской области: на строительной площадке человеку зажало ногу. Во время погрузки песка 35-летний рабочий неудачно споткнулся, в результате правая нога оказалась зажатой в бетономешалке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 5 человек и 4 спасателя Оперативно-спасательного отряда г. Конаев незамедлительно выехали на место. Несчастный случай произошел в Илийском районе, микрорайон Гейт Сити.

По прибытию спасатели МЧС при помощи болгарки высвободили зажатую ногу пострадавшего, она была сломана. Мужчина был в шоковом состоянии, его передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу.

Спасатели призывают быть внимательнее на объектах повышенной опасности.

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Алматинская область   Происшествия   Строительство   МЧС  
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