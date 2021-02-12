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    17:38, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    В Алматинской области наказан водитель, привязавший собаку к машине

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области, привязавший к движущейся машине собаку, наказан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, где водитель ехал на небольшой скорости по обочине дороги, привязав собаку к авто, появилось в Instagram.

    «Алматинская область, поселок Долан. Что твориться? Что за мода?», - говорится в посте.

    В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

    «Установлено, что видео снято 11 февраля по ул.Достык в поселке Долан. В настоящий момент хозяин собаки установлен, им оказался 48-летний житель п.Кыргауылды Карасайского района. Участковыми инспекторами проведена профилактическая беседа о недопущении подобного факта. Вместе с тем, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, мужчина привлечен к административной ответственности по ст.408 ч.1 КоАП РК», - прокомментировали в Департамента полиции.



    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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