В Алматинской области наказан водитель, привязавший собаку к машине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматинской области, привязавший к движущейся машине собаку, наказан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где водитель ехал на небольшой скорости по обочине дороги, привязав собаку к авто, появилось в Instagram.

«Алматинская область, поселок Долан. Что твориться? Что за мода?», - говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.

«Установлено, что видео снято 11 февраля по ул.Достык в поселке Долан. В настоящий момент хозяин собаки установлен, им оказался 48-летний житель п.Кыргауылды Карасайского района. Участковыми инспекторами проведена профилактическая беседа о недопущении подобного факта. Вместе с тем, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, мужчина привлечен к административной ответственности по ст.408 ч.1 КоАП РК», - прокомментировали в Департамента полиции.



