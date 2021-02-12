В Алматинской области наказан водитель, привязавший собаку к машине
Видео, где водитель ехал на небольшой скорости по обочине дороги, привязав собаку к авто, появилось в Instagram.
«Алматинская область, поселок Долан. Что твориться? Что за мода?», - говорится в посте.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей.
«Установлено, что видео снято 11 февраля по ул.Достык в поселке Долан. В настоящий момент хозяин собаки установлен, им оказался 48-летний житель п.Кыргауылды Карасайского района. Участковыми инспекторами проведена профилактическая беседа о недопущении подобного факта. Вместе с тем, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, мужчина привлечен к административной ответственности по ст.408 ч.1 КоАП РК», - прокомментировали в Департамента полиции.