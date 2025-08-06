РУ
    17:55, 06 Август 2025 | GMT +5

    В Алматинской области избрали акима Райымбекского района

    Аким Алматинской области Марат Сұлтанғазиев представил активу Райымбекского района нового избранного акима Дастана Султанмуратовича Кудабаева, передает агентство Kazinform.

    Дастан Кудабаев
    Фото: акимат Алматинской области

    Как сообщили в пресс-службе акимата области, назначение состоялось по итогам выборов, прошедших 3 августа 2025 года. 

    В день голосования на территории района были открыты 24 избирательных участка, процесс голосования завершился в 20:00.

    В выборах приняли участие 70,3% из 19 707 зарегистрированных избирателей — всего 13 854 человека.

    В числе кандидатов был один представитель партии «AMANAT» и двое самовыдвиженцев. По итогам голосования победу одержал кандидат от партии «AMANAT» Дастан Кудабаев, набравший 9626 голосов (69,5%). Об этом сообщил председатель Райымбекской районной территориальной избирательной комиссии Айдын Бексултанов.

    Дастан Кудабаев родился в 1971 году. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «зоотехника». Трудовую деятельность начал в том же году в крестьянском хозяйстве «Шалкөде» в должности зоотехника. На государственную службу поступил в 2008 году, став главным специалистом аппарата акима сельского округа Шалкөде.

    В разные годы занимал должности акима сельских округов Қарасаз и Шалкөде, заместителя акимов Райымбекского и Кегенского районов, а также руководителя областного управления сельского хозяйства. С 2023 года работал заместителем акима Уйгурского района.

    Аким области Марат Сұлтанғазиев отметил богатый опыт нового руководителя и его глубокое понимание специфики региона, выразив уверенность, что Дастан Кудабаев внесёт весомый вклад в социально-экономическое развитие района.

    Камшат Абдирайым
    Автор
