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    12:34, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В алматинском метро сократили интервал движения поездов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 3 ноября 2021 года в метрополитене Алматы будет сокращен интервал движения поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с увеличением пассажиропотока и многочисленным просьбам пассажиров, с целью повышения качества предоставляемых услуг населению, в метрополитене города Алматы сократится интервал движения поездов с 10 до 7 минут в часы пик», - сообщили в пресс-службе метрополитена.

    Ранее в акимате Алматы сообщили, что до 86 тысяч человек в день вырастет пассажиропоток алматинского метро с вводом двух новых станций - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Технический запуск двух станций планируют обеспечить до конца текущего года.

    Общая готовность второго пускового комплекса составляет 91%. На сегодняшний день завершено сооружение железобетонных конструкций, проходка перегонных тоннелей, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, верхнее строение пути. Остаточные работы включают прокладку инженерных сетей и пуско-наладку оборудования.

    Теги:
    Транспорт Алматы
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