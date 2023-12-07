В Алматы завершается строительство самого крупного и технологичного СВХ

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями Турксибского района ознакомился с ходом строительства современного склада класса «А» площадью 30 га на территории производственного кооператива им. Д. Кунаева. Новый объект предназначен для временного хранения больших грузов и представляет собой здание со складскими помещениями в 20 тыс. кв. метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

На сегодня строящийся СВХ – крупнейший инвестиционный проект в мегаполисе. Его особенность – в максимальной степени оснащенности, согласно евростандартам: в здании СВХ внедрят автоматическую систему пожаротушения, обеспечат автономным отоплением и кондиционированием, а также солнечными батареями как альтернативным источником электроэнергии. По всей территории объекта установят современные осветительные приборы, также предусмотрены площадки для легкового и грузового транспорта.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров доложил главе города, что строительство склада, которое началось в марте 2022 года, практически завершено. Работы выполнены на 98%, включая монтаж кровли, сейсмоусиление конструкций здания, внутреннюю отделку, подведение инженерных сетей и благоустройство территории с укладкой асфальта. Завершить объект в полном объеме планируется в декабре текущего года. Инвестиции в первый этап проекта составили 7 млрд тенге.В настоящее время уровень загрузки складов класса «A» в Алматы составляет 99,2%.

Новый СВХ позволит перераспределить нагрузку и перестроить логистические связи. На сегодняшний день инвесторами склада уже заключены контракты с известными брендами: мировым производителем строительной техники «Komatsu», крупнейшим продавцом спортивных товаров «Спортмастер» и автогигантом «Тойота моторс», учебный центр которого расположится на базе СВХ. Так, на территории склада смогут проходить обучение мастера сервис-центров со всех регионов Казахстана. Это позволит специалистам повышать квалификацию, не покидая страну.

Ранее такая возможность была доступна лишь в Санкт-Петербурге.В 2024 году планируется расширение проекта СВХ – будет построен второй склад площадью 25 тыс. кв. метров. Объем инвестиций составит также 7 млрд тенге.Ерболат Досаев поручил районному акиму проконтролировать ход и качество работ по объектам, а также соответствие всем необходимым стандартам и требованиям пожарной безопасности.

Фото: акимат г. Алматы

Глава города отметил, что данный производственный склад станет уникальной площадкой на рынке девелопмента складской недвижимости города. Учебный центр, в свою очередь, даст возможность взрастить высококвалифицированные кадры в сфере техобслуживания автомобилей. Реализация проекта позволит обеспечить 70 рабочих мест и увеличить объем налоговых поступлений в бюджет города.