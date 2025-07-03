РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:42, 02 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы завершается благоустройство пешеходной аллеи на улице Карасай Батыра

    В Алматы отрезок от Наурызбай батыра до Абылай хана в Алмалинском районе, где заканчивают благоустройство,  соединяется с недавно реконструированным Сосновым сквером, формируя единую пешеходную зону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы завершается благоустройство пешеходной аллеи на улице Карасай Батыра
    Фото: акимат Алматы

    Реконструкция общественного пространства – пешеходной аллеи на улице Карасай Батыра реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия».

    По информации акимата района, работы начались в апреле 2025 года, на сегодня завершено около 70% объема. Сдача объекта запланирована на первую декаду июля.

    Общая площадь благоустройства составляет 8500 квадратных метров. Из них 8 200 квадратных метров озеленяется с помощью газонного посева. Обновлены пешеходные покрытия: 3 120 кв.м асфальтировано, 1 865 кв.м покрыто брусчаткой. Установлены 206 погонных метров новых бордюров и 1 947 погонных метров поребриков. Также заменено освещение, установлены 18 скамеек и 28 торшерных опор.

    В рамках работ проведен демонтаж старого покрытия (3 200 м²) и санитарная обрезка 10 деревьев.

    По словам акима Алмалинского района Армана Шамшина, улица преобразуется с учетом принципов устойчивого развития городской среды и приоритета пешеходного движения. Последний ремонт здесь проводился в 2017 году.

    Напомним, ранее аким Алмалинского района объяснил причины регулярных отключений электроэнергии в районе.

    Теги:
    Регионы Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают