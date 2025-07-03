В Алматы завершается благоустройство пешеходной аллеи на улице Карасай Батыра

Реконструкция общественного пространства – пешеходной аллеи на улице Карасай Батыра реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия».

По информации акимата района, работы начались в апреле 2025 года, на сегодня завершено около 70% объема. Сдача объекта запланирована на первую декаду июля.

Общая площадь благоустройства составляет 8500 квадратных метров. Из них 8 200 квадратных метров озеленяется с помощью газонного посева. Обновлены пешеходные покрытия: 3 120 кв.м асфальтировано, 1 865 кв.м покрыто брусчаткой. Установлены 206 погонных метров новых бордюров и 1 947 погонных метров поребриков. Также заменено освещение, установлены 18 скамеек и 28 торшерных опор.

В рамках работ проведен демонтаж старого покрытия (3 200 м²) и санитарная обрезка 10 деревьев.

По словам акима Алмалинского района Армана Шамшина, улица преобразуется с учетом принципов устойчивого развития городской среды и приоритета пешеходного движения. Последний ремонт здесь проводился в 2017 году.

Напомним, ранее аким Алмалинского района объяснил причины регулярных отключений электроэнергии в районе.