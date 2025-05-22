В Алматы задержали иностранца, распространявшего экстремистские материалы

Операция по задержанию подозреваемого была проведена сотрудниками полиции Алматы при поддержке департамента Комитета национальной безопасности и бойцов спецназа.

Установлено, что он проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера, а также распространял материалы, содержащие признаки идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан.

В ходе санкционированных обысков изъяты предметы и материалы, имеющие значение для следствия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.

— Любые действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, независимо от гражданства и места проживания, будут жестко пресекаться. Национальная безопасность и межконфессиональный мир — приоритеты нашей работы, — отметил начальник управления по противодействию экстремизму ДП Алматы Асхат Даулетияров.

Напомним, в конце проглого года в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана, их подозревают в организации религиозно-экстремистской деятельности.

В Казахстане не формируется отдельный список авторов религиозной литературы, запрещённых на территории страны. Об этом сообщили в МВД Казахстана в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.



