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    19:31, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы задержали иностранца, распространявшего экстремистские материалы

    В Алматы задержали иностранца, подозреваемого в распространении экстремистской литературы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы задержали иностранца, распространявшего экстремистские материалы
    Фото: ДП Алматы

    Операция по задержанию подозреваемого была проведена сотрудниками полиции Алматы при поддержке департамента Комитета национальной безопасности и бойцов спецназа.

    Установлено, что он проводил религиозные обряды, в том числе оккультного характера, а также распространял материалы, содержащие признаки идеологии экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан.

    В ходе санкционированных обысков изъяты предметы и материалы, имеющие значение для следствия.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания.

    — Любые действия, направленные на распространение деструктивной религиозной идеологии, независимо от гражданства и места проживания, будут жестко пресекаться. Национальная безопасность и межконфессиональный мир — приоритеты нашей работы, — отметил начальник управления по противодействию экстремизму ДП Алматы Асхат Даулетияров.

    Напомним, в конце проглого года в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана, их подозревают в организации религиозно-экстремистской деятельности.

    В Казахстане не формируется отдельный список авторов религиозной литературы, запрещённых на территории страны. Об этом сообщили в МВД Казахстана в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Теги:
    Экстремизм Полиция Алматы Задержания
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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