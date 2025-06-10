В Алматы задержали группу вымогателей

- В одном из эпизодов установлено, что злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении иностранного гражданина, незаконно удерживали его в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге. Также зафиксированы факты незаконного хранения оружия и участия в противоправных конфликтах. Проведены 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие, а также наркотические вещества, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось о том, что полиция пресекла деятельность нескольких преступных групп, прибывших в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения.