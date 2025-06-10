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    08:50, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы задержали группу вымогателей

    Сотрудники УБОП департамента полиции Алматы совместно с КНБ и прокуратурой задержали группу лиц, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В Алматы задержали группу вымогателей
    Фото: polisia.kz

     - В одном из эпизодов установлено, что злоумышленники применили физическое насилие и угрозы в отношении иностранного гражданина, незаконно удерживали его в съемной квартире и, действуя под давлением, завладели денежными средствами в размере 5 млн тенге. Также зафиксированы факты незаконного хранения оружия и участия в противоправных конфликтах. Проведены 25 обысков, в ходе которых изъяты семь пистолетов, боеприпасы, холодное оружие, а также наркотические вещества, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом.

    Ранее сообщалось о том, что полиция пресекла деятельность нескольких преступных групп, прибывших в Астану из различных регионов страны с целью криминального обогащения.

    Теги:
    МВД РК Полиция Видео Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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