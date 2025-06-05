18:35, 04 Июнь 2025 | GMT +5
В Алматы все еще ищут двух пациентов, сбежавших из Центра психического здоровья
В Алматы продолжаются поиски двух пациентов Центра психического здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент прокомментировали в учреждении.
Как сообщили сотрудники Центра, пациенты самовольно покинули двор во время дневной прогулки 31 мая.
– Нами были предприняты незамедлительные меры по поиску пациентов. В настоящее время их место нахождения неизвестно, продолжаются мероприятия по их розыску сотрудниками полиции при содействии сотрудников Центра, – сообщили в учреждении.
Ранее алматинские волонтеры опубликовали информацию о розыске двух двух мужчин, страдающих психическим расстройством.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что завели розыскное дело.