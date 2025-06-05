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    18:35, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы все еще ищут двух пациентов, сбежавших из Центра психического здоровья

    В Алматы продолжаются поиски двух пациентов Центра психического здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    психдиспансер
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Инцидент прокомментировали в учреждении.

    Как сообщили сотрудники Центра, пациенты самовольно покинули двор во время дневной прогулки 31 мая.

    – Нами были предприняты незамедлительные меры по поиску пациентов. В настоящее время их место нахождения неизвестно, продолжаются мероприятия по их розыску сотрудниками полиции при содействии сотрудников Центра, – сообщили в учреждении.

    Ранее алматинские волонтеры опубликовали информацию о розыске двух двух мужчин, страдающих психическим расстройством.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что завели розыскное дело.

     

    Теги:
    Полиция Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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