В Алматы все еще ищут двух пациентов, сбежавших из Центра психического здоровья

Инцидент прокомментировали в учреждении.

Как сообщили сотрудники Центра, пациенты самовольно покинули двор во время дневной прогулки 31 мая.

– Нами были предприняты незамедлительные меры по поиску пациентов. В настоящее время их место нахождения неизвестно, продолжаются мероприятия по их розыску сотрудниками полиции при содействии сотрудников Центра, – сообщили в учреждении.

Ранее алматинские волонтеры опубликовали информацию о розыске двух двух мужчин, страдающих психическим расстройством.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что завели розыскное дело.