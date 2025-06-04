Из центра психического здоровья в Алматы сбежали два пациента

Волонтеры просят горожан помочь с поиском двух мужчин, которые страдают психическим расстройством. По опубликованной информации, 31 марта около 17.10 они вдвоем сбежали из центра психического здоровья по улице Абиша Кекилбайулы, 117а.

Один из сбежавших – 32-летний Павел Павлович Лавров. Был одет в черные футболку, шорты и шлепанцы.

Фото: @volontery_almaty_lider.kz

Второй сбежавший – 33-летний Денис Сергеевич Антипин. Был одет в белую футболку, черные шорты и светлые шлепанцы.

Фото: полиция

В департаменте полиции Алматы сообщили, что завели розыскное дело.

Агентство Kazinform обратилось в Центр психического здоровья Алматы за комментарием по ситуации.

Напомним, что 7 апреля два подростка покинули учреждение «Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями», в котором они обучались и проживали.