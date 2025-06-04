РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:59, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Из центра психического здоровья в Алматы сбежали два пациента

    Информацию о розыске на своей странице разместили алматинские волонтеры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Психбольница
    Фото: freepik

    Волонтеры просят горожан помочь с поиском двух мужчин, которые страдают психическим расстройством. По опубликованной информации, 31 марта около 17.10 они вдвоем сбежали из центра психического здоровья по улице Абиша Кекилбайулы, 117а.

    Один из сбежавших – 32-летний Павел Павлович Лавров. Был одет в черные футболку, шорты и шлепанцы.

    сбежали
    Фото: @volontery_almaty_lider.kz

    Второй сбежавший – 33-летний Денис Сергеевич Антипин. Был одет в белую футболку, черные шорты и светлые шлепанцы.

    Дени Антипин
    Фото: полиция

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что завели розыскное дело.

    Агентство Kazinform обратилось в Центр психического здоровья Алматы за комментарием по ситуации.

    Напомним, что 7 апреля два подростка покинули учреждение «Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями», в котором они обучались и проживали.

    Теги:
    Алматы Волонтеры
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают