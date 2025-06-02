В Алматы временно ограничат доступ к источнику «Алма-Арасан»

Ограничение охватывает в том числе доступ к водопаду «Девичьи слезы» и поляне «Терра» со стороны термального источника.

Проход будет закрыт полностью, включая будни, выходные и праздники.

Ограничение связано со вторым этапом реконструкции туристского маршрута «Алма-Арасан».

Планируются демонтаж и замена устаревших мостов, обновление троп, установка лестниц и объектов благоустройства.

Завершение работ запланировано до 31 июля с возможными корректировки из-за погодных условий.

Ранее, с 12 мая, проводились подготовительные работы, в ходе которых были зачищены склоны, установлены анкерные конструкции под защитную сетку, а также осуществлена предварительная подготовка тропы.

Проект направлен на создание современного, безопасного и экологичного туристического маршрута.

Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать введенные временные ограничения при планировании маршрутов и экскурсий в районе «Алма-Арасана».

Напомним, ранее сообщалось, что началась комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника.

Также в июне 2025 года в Алматы стартуют два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).