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    15:00, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы временно ограничат доступ к источнику «Алма-Арасан»

    С 3 июня по 3 июля 2025 года будет временно закрыт проход от парковки в районе «Алма-Арасан» до термального источника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы временно ограничат доступ к источнику «Алма-Арасан»
    Фото: акимат Алматы

    Ограничение охватывает в том числе доступ к водопаду «Девичьи слезы» и поляне «Терра» со стороны термального источника.

    Проход будет закрыт полностью, включая будни, выходные и праздники.

    Ограничение связано со вторым этапом реконструкции туристского маршрута «Алма-Арасан».

    Планируются демонтаж и замена устаревших мостов, обновление троп, установка лестниц и объектов благоустройства.

    Завершение работ запланировано до 31 июля с возможными корректировки из-за погодных условий.

    Ранее, с 12 мая, проводились подготовительные работы, в ходе которых были зачищены склоны, установлены анкерные конструкции под защитную сетку, а также осуществлена предварительная подготовка тропы.

    Проект направлен на создание современного, безопасного и экологичного туристического маршрута.

    Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать введенные временные ограничения при планировании маршрутов и экскурсий в районе «Алма-Арасана».

    Напомним, ранее сообщалось, что началась комплексная модернизация маршрута от парковки «Алма-Арасан» до радонового источника.

    Также в июне 2025 года в Алматы стартуют два крупных проекта по благоустройству рощи Баума и Большого Алматинского канала (БАК).

    Теги:
    Туризм Ремонт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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