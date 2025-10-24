В Алматы временно изменили маршрут автобуса №73

В связи с проведением ремонтных работ на улице Кумай и до полного завершения ремонтных работ, временно изменится схема движения маршрута №73.

По информации Транспортного холдинга города, до окончания ремонта маршрут будет работать по новой схеме:

в восточном направлении: улица Оренбургская – перенос конечного пункта на «улица Казанская»;

в обратном направлении: начало с конечного пункта «улица Казанская» – разворот в западном направлении – улица Оренбургская, далее по схеме.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения и планировать поездки с учетом временной корректировки маршрута.

Ранее были внесены временные изменения в схемы движения четырех автобусных маршрутов из-за проведения дорожно-строительных работ. Изменение коснутся автобусов №14, №26, №44 и №49.

Также в Алматы изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов из-за перекрытия дорог в микрорайоне Нуркент и селе Алмалыбак. Изменения коснутся автобусных маршрутов № 78, № 105 и № 109.



