    20:20, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы временно изменили маршрут автобуса №73

    В Алматы внесены временные изменения в схемы движения одного автобусного маршрута из-за проведения дорожно-строительных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы. Автобусы, авто
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В связи с проведением ремонтных работ на улице Кумай и до полного завершения ремонтных работ, временно изменится схема движения маршрута №73.

    По информации Транспортного холдинга города, до окончания ремонта маршрут будет работать по новой схеме:

    • в восточном направлении: улица Оренбургская – перенос конечного пункта на «улица Казанская»;
    • в обратном направлении: начало с конечного пункта «улица Казанская» – разворот в западном направлении – улица Оренбургская, далее по схеме.

    Водителей и пассажиров просят учитывать изменения и планировать поездки с учетом временной корректировки маршрута.

    Ранее были внесены временные изменения в схемы движения четырех автобусных маршрутов из-за проведения дорожно-строительных работ. Изменение коснутся автобусов №14, №26, №44 и №49.

    Также в Алматы изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов из-за перекрытия дорог в микрорайоне Нуркент и селе Алмалыбак. Изменения коснутся автобусных маршрутов № 78, № 105 и № 109. 

    Камшат Абдирайым
    Автор
