В Алматы внедряют системный подход к благоустройству и озеленению города
Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды, передает агентство Kazinform.
Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание с командой Центра урбанистики по вопросам разработки и внедрения системных подходов к благоустройству и созданию комфортных городских пространств.
Центр урбанистики создан в июле текущего года на базе Центра развития Алматы, объединив экспертов в области архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения.
В ходе совещания представители Центра урбанистики рассказали о текущей деятельности и основных проектах, направленных на модернизацию городской среды.
Основные задачи центра – формирование единого стиля при улучшении внешнего облика города, разработка проектов по обустройству комфортных общественных пространств и внедрение передовых подходов в озеленении.
На сегодня Центром урбанистики ведется разработка Устава озеленения, призванного усилить существующие правила содержания и защиты зеленых насаждений. Документ предусматривает стандартизацию посадочного материала, его ассортимент и качество содержания, повышая требования к высоте деревьев, диаметру кома и нормам ухода.
Кроме того, ведется работа над созданием Свода правил благоустройства, включающего руководство по проектированию улиц и рекреационных зон, а также единые требования к качеству материалов.
Глава города Дархан Сатыбалды отметил, что системный подход и контроль качества на всех этапах реализации проектов являются приоритетом.
- Единые правила благоустройства и озеленения должны строго соблюдаться при реализации проектов различными управлениями и районными акиматами. Центр урбанистики будет выполнять функции авторского мониторинга и участвовать в разработке концепций благоустройства совместно с Управлением развития общественных пространств, - сказал Дархан Сатыбалды.