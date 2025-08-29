В Алматы внедряют системный подход к благоустройству и озеленению города

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание с командой Центра урбанистики по вопросам разработки и внедрения системных подходов к благоустройству и созданию комфортных городских пространств.

Фото: акимат Алматы

Центр урбанистики создан в июле текущего года на базе Центра развития Алматы, объединив экспертов в области архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения.

В ходе совещания представители Центра урбанистики рассказали о текущей деятельности и основных проектах, направленных на модернизацию городской среды.

Основные задачи центра – формирование единого стиля при улучшении внешнего облика города, разработка проектов по обустройству комфортных общественных пространств и внедрение передовых подходов в озеленении.

На сегодня Центром урбанистики ведется разработка Устава озеленения, призванного усилить существующие правила содержания и защиты зеленых насаждений. Документ предусматривает стандартизацию посадочного материала, его ассортимент и качество содержания, повышая требования к высоте деревьев, диаметру кома и нормам ухода.

Кроме того, ведется работа над созданием Свода правил благоустройства, включающего руководство по проектированию улиц и рекреационных зон, а также единые требования к качеству материалов.

Глава города Дархан Сатыбалды отметил, что системный подход и контроль качества на всех этапах реализации проектов являются приоритетом.