РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:24, 28 Август 2025 | GMT +5

    В Алматы внедряют системный подход к благоустройству и озеленению города

    Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды, передает агентство Kazinform.

    Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды
    Фото: акимат Алматы

    Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание с командой Центра урбанистики по вопросам разработки и внедрения системных подходов к благоустройству и созданию комфортных городских пространств.

    Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды
    Фото: акимат Алматы

    Центр урбанистики создан в июле текущего года на базе Центра развития Алматы, объединив экспертов в области архитектуры, ландшафтного дизайна и озеленения.

    В ходе совещания представители Центра урбанистики рассказали о текущей деятельности и основных проектах, направленных на модернизацию городской среды.

    Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды
    Фото: акимат Алматы

    Основные задачи центра – формирование единого стиля при улучшении внешнего облика города, разработка проектов по обустройству комфортных общественных пространств и внедрение передовых подходов в озеленении.

    На сегодня Центром урбанистики ведется разработка Устава озеленения, призванного усилить существующие правила содержания и защиты зеленых насаждений. Документ предусматривает стандартизацию посадочного материала, его ассортимент и качество содержания, повышая требования к высоте деревьев, диаметру кома и нормам ухода.

    Аким Алматы обсудил с командой Центра урбанистики вопросы развития городской среды
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, ведется работа над созданием Свода правил благоустройства, включающего руководство по проектированию улиц и рекреационных зон, а также единые требования к качеству материалов.

    Глава города Дархан Сатыбалды отметил, что системный подход и контроль качества на всех этапах реализации проектов являются приоритетом.

    - Единые правила благоустройства и озеленения должны строго соблюдаться при реализации проектов различными управлениями и районными акиматами. Центр урбанистики будет выполнять функции авторского мониторинга и участвовать в разработке концепций благоустройства совместно с Управлением развития общественных пространств, - сказал Дархан Сатыбалды.

    Теги:
    Экология Акимат Алматы Озеленение
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают