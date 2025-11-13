В Алматы выходили младенца весом 742 грамма

Малыш появился на свет 30 августа 2025 года на сроке 26 недель беременности.

Сразу после рождения его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Команда врачей начала длительный и сложный процесс выхаживания.

Фото: городской перинатальный центр № 2

На протяжении 40 дней ребенок находился на искусственной вентиляции легких, затем 24 дня получал назальную СИПАП-терапию и последние 10 дней дышит самостоятельно. Сейчас малышу 74 дня, он больше не нуждается в поддержке аппаратов.

По словам заместителя директора по неонатальной службе ГПЦ № 2 Айнурым Сарбас, такие случаи требуют профессионализма, терпения и слаженной работы неонатологов, реаниматологов, медсестер и перинатальных психологов.

— Каждый грамм веса, каждый вдох — результат совместных усилий врачей и силы самого малыша. Для нас это не просто медицинская работа, а ежедневная борьба за жизнь, — сказала она.

Мама младенца поблагодарила врачей и медсестер и отметила, что поддержка персонала стала опорой в самые трудные дни.

По данным городского перинатального центра № 2, только с начала года здесь выхажены 43 ребенка с экстремально низкой массой тела менее 1 000 граммов.

Ранее врачи выходили младенца с экстремально низким весом в Шымкенте. За жизнь недоношенного мальчика медики боролись 104 дня.