РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:02, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы выходили младенца весом 742 грамма

    В городском перинатальном центре № 2 Алматы врачи спасли ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела — всего 742 грамма, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы выходили младенца весом 742 грамма
    Фото: городской перинатальный центр № 2

    Малыш появился на свет 30 августа 2025 года на сроке 26 недель беременности.

    Сразу после рождения его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Команда врачей начала длительный и сложный процесс выхаживания.

    В Алматы выходили младенца весом 742 грамма
    Фото: городской перинатальный центр № 2

    На протяжении 40 дней ребенок находился на искусственной вентиляции легких, затем 24 дня получал назальную СИПАП-терапию и последние 10 дней дышит самостоятельно. Сейчас малышу 74 дня, он больше не нуждается в поддержке аппаратов.

    По словам заместителя директора по неонатальной службе ГПЦ № 2 Айнурым Сарбас, такие случаи требуют профессионализма, терпения и слаженной работы неонатологов, реаниматологов, медсестер и перинатальных психологов.

    — Каждый грамм веса, каждый вдох — результат совместных усилий врачей и силы самого малыша. Для нас это не просто медицинская работа, а ежедневная борьба за жизнь, — сказала она.

    Мама младенца поблагодарила врачей и медсестер и отметила, что поддержка персонала стала опорой в самые трудные дни.

    По данным городского перинатального центра № 2, только с начала года здесь выхажены 43 ребенка с экстремально низкой массой тела менее 1 000 граммов.

    Ранее врачи выходили младенца с экстремально низким весом в Шымкенте. За жизнь недоношенного мальчика медики боролись 104 дня.

    Теги:
    Роды Здоровье Алматы Младенцы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают