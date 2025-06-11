В Алматы увеличилось число заболевших острыми кишечными инфекциями

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это заболевания желудочно-кишечного тракта, вызываемые различными бактериями, вирусами или простейшими паразитами, и которые сопровождаются интоксикацией, болями в животе, жидким стулом и рвотой. К таким инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллезы, брюшной тиф, холера, иерсиниозы, пищевые токсикоинфекции и вирусные диареи (ротавирусная и норовирусная инфекции).

По словам Касымхана Алпысбайулы, летом риск заражения кишечными инфекциями возрастает. Высокая температура способствует быстрому размножению бактерий и вирусов, вызывающих заболевание.

– Заболеваемость увеличивается в связи с повышенным употреблением овощей, фруктов и других продуктов, которые иногда забывают или тщательно не моют. Не стоит забывать, что инфекция может передаться при купании в загрязненных водоемах. Острыми кишечными инфекциями болеют люди всех возрастов, но чаще это дети до 6 лет. Это связано с недостаточной защитойорганизма и отсутствием гигиенических навыков, – сказал главный санврач города.

За 5 месяцев 2025 года в Алматы зарегистрирован 101 случай ОКИ, в том числе среди детей до 14 лет – 46 (45,5%).

Основной путь передачи инфекции – пищевой, удельный вес составил 81,1% (82 случая), контактно-бытовой путь составил – 18,8% (19 случаев).

– По опросу, большинство заболевших употребляли не качественные продукты домашнего приготовления связанное с несоблюдением технологии приготовления, условий хранения, а так же правил личной гигиены, – сказал Касымхана Алпысбайулы.

Поэтому специалисты советуют соблюдать простые правила гигиены, чтобы избежать заражения кишечными инфекциями.

Напомним, кишечную инфекцию выявили у 18 детей в спортшколе Бурабайского района.