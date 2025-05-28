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    16:18, 28 Май 2025 | GMT +5

    Кишечная инфекция выявлена у 18 детей в спортшколе Бурабайского района

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Столовая асхана
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По сообщению пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области, было зарегистрировано 18 случаев бактериальной кишечной инфекции среди детей, находившихся на базе спортивной школы «Жаксы № 2» имени Т. А. Уалиева, расположенной в Бурабайском районе.

    — В связи с произошедшим департаментом совместно с районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия. Проводится эпидемиологическое расследование, а также комплекс проверочных мероприятий в рамках действующего законодательства, — поделились в ведомстве.

    По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 304 УК РК («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»).

    — Всем заболевшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей на текущий момент оценивается как удовлетворительное. Дополнительная информация о причинах произошедшего, результатах расследования и предпринимаемых мерах будет представлена по завершении следственных мероприятий, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области.

    Теги:
    Отравление Дети Регионы школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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