Кишечная инфекция выявлена у 18 детей в спортшколе Бурабайского района

По сообщению пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Акмолинской области, было зарегистрировано 18 случаев бактериальной кишечной инфекции среди детей, находившихся на базе спортивной школы «Жаксы № 2» имени Т. А. Уалиева, расположенной в Бурабайском районе.

— В связи с произошедшим департаментом совместно с районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия. Проводится эпидемиологическое расследование, а также комплекс проверочных мероприятий в рамках действующего законодательства, — поделились в ведомстве.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 304 УК РК («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»).

— Всем заболевшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей на текущий момент оценивается как удовлетворительное. Дополнительная информация о причинах произошедшего, результатах расследования и предпринимаемых мерах будет представлена по завершении следственных мероприятий, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области.