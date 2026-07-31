В Алматы суд постановил вернуть государству 33,98% доли оператора по вывозу отходов АО «Тартып»

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск Специализированной природоохранной прокуратуры города о признании недействительными актов государственной регистрации и реорганизации АО «Тартып» в ТОО «АҚ Тәртіп», а также о возврате государству 33,98% доли в компании, передает Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре Алматы, основанием для обращения в суд стало то, что государственная доля была реализована по заниженной стоимости.

В надзорном органе напомнили, что ранее решением суда от 12 июля 2023 года, вступившим в законную силу, был признан недействительным договор купли-продажи государственной доли, заключенный 18 октября 2017 года. АО «Тартып» впоследствии было реорганизовано в ТОО «АҚ Тәртіп».

ТОО «АҚ Тәртіп» является одним из крупнейших операторов Алматы по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Компания создана на базе коммунального предприятия «Тартып», основанного в 1999 году.

30 июля 2026 года суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, постановив вернуть государству 33,98% доли в компании.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов РК назвало регионы с самым высоким и низким уровнем переработки и утилизации твердых бытовых отходов по итогам первого квартала 2026 года.