Названы регионы-лидеры по переработке бытовых отходов в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов назвало регионы с самым высоким и низким уровнем переработки и утилизации твердых бытовых отходов по итогам первого квартала 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации ведомства, самый высокий уровень переработки и утилизации твердых бытовых отходов зафиксирован в Карагандинской области — 65%. В пятерку лидеров также вошли Жамбылская область с показателем 37%, Шымкент — 36%, Кызылординская область — 34% и Алматинская область — 31%.

Наиболее низкие показатели отмечены в Акмолинской области — 10%, Алматы — 14% и Актюбинской области — 19%.

В министерстве также сообщили, что сегодня в Казахстане работают более 50 предприятий по переработке пластика, 9 предприятий по переработке стекла, более 40 предприятий по переработке макулатуры и картона, а также 24 предприятия по сортировке отходов.

Мы также сообщали, что казахстанцам выплатили почти 3,5 млрд теңге за сдачу отходов через цифровую систему EcoQolday. С момента ее запуска на переработку направлено более 131 тыс. тонн вторсырья.

За первое полугодие 2026 года в Казахстане образовалось более 2,1 млн тонн ТБО. При этом доля их переработки и утилизации выросла до 27,7% против 24% годом ранее.