Казахстанцам выплатили почти 3,5 млрд теңге за сдачу отходов через цифровую систему EcoQolday. С момента ее запуска на переработку направлено более 131 тыс. тонн вторсырья, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 2024 года в Казахстане работает цифровая платформа и мобильное приложение EcoQolday. Это сервис, который связывает жителей и предприятия со сборщиками и переработчиками вторсырья. Через приложение можно подать заявку на сдачу стекла, бумаги, картона, пластиковой упаковки и других видов отходов, получить предложения от сборщиков, передать вторсырье на переработку и получить за это денежное вознаграждение.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 10 июля 2026 года договоры в системе заключили 99 компаний. Из них 66 занимаются сбором отходов, 20 — переработкой, еще 13 осуществляют полный цикл работ. Кроме того, в системе зарегистрирована 631 заявка от физических лиц и 456 — от юридических.

С момента запуска через EcoQolday на переработку направлено 131,04 тыс. тонн отходов. Большую часть составила бумага — 92,05 тыс. тонн. Также в рамках системы на переработку передано 28,86 тыс. тонн стекла, 8,74 тыс. тонн шин, 1,32 тыс. тонн пластика и 0,07 тыс. тонн отходов из комбинированных материалов.

Всего за время работы системы ее участникам выплачено 3 млрд 462,9 млн теңге.

Как отметили в ведомстве, наиболее высокие показатели по количеству зарегистрированных участников и объемам переданных на переработку отходов сегодня наблюдаются в южных регионах страны.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев пояснял, что зарегистрироваться в системе может любой желающий.