В Алматы стартовал Юношеский чемпионат Азии по шахматам

В Алматы собрались около 650 лучших юных шахматистов из 34 стран Азии в возрасте от 7 до 18 лет. Это рекордное число участников шахматного события международного уровня, которое принимает у себя Казахстан, передает агентство Kazinform.

Чемпионат организован KazChess/КФШ и Министерством туризма и спорта РК, при поддержке Азиатской шахматной федерации, акимата г. Алматы и Казахстанской федерации тенниса. Генеральный партнер Чемпионата — компания Freedom Holding Corp.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Юношеский чемпионат Азии — важное событие для региона. В конце года впервые в обоих матчах за звание чемпиона мира сразятся представители Азии: у мужчин — действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и Гукеш Доммараджу из Индии, у женщин — китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. Традиционно юношеские чемпионаты Азии — площадка сражений будущих звезд шахматного мира.

— Для нас проведение столь престижного турнира — знак высокого доверия и возможность укрепить наши позиции в Азиатской шахматной федерации. Мы ожидаем, что чемпионат окажет большое влияние на популяризацию шахмат в нашей стране, откроет новые имена и станет отличной возможностью для наших юных шахматистов набраться серьезного соревновательного опыта. Наша команда постаралась не только качественно организовать турнир, но и наполнить его интересными сайд-ивентами, которые позволят гостям познакомиться с культурой и традициями Казахстана, а также увидеть уникальную природу Алматы, — отметил президент KazChess Тимур Турлов.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Нынешние участники собрались из разных уголков Азии — от Ирана до Новой Зеландии. Самые представительные делегации у хозяев турнира, а также у Узбекистана, России под флагом ФИДЕ, Вьетнама, Индии, Кыргызстана, Монголии, Сингапура, Китая и Южной Кореи.

Среди участников чемпионата два международных мастера — Алдияр Ансат из Казахстана, недавно выполнивший 3-ю гроссмейстерскую норму, и Суреш Харш (Индия), а также два женских международных мастера — Амина Кайрбекова (Казахстан) и Мафтуна Бобомуродова (Узбекистан). Здесь же женский мастер ФИДЕ Нгуен Хонг Нюнг, серебряный призер ЧМ-2022 до 16 лет. Всего среди участников 24 мастера ФИДЕ и 11 женских мастеров ФИДЕ.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Чемпионат проходит под девизом экологичности: весь пластик, используемый на турнире, будет переработан, сделать это смогут и сами участники с помощью велошредера. Алматинцы и гости города могут посетить чемпионат с 10 по 20 июня во Дворце спорта им. Балуана Шолака. Онлайн-трансляция доступна на сайте телеканала Kazsport.