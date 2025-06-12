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    19:39, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы сносят пристройку к жилому комплексу «Хан Тенгри»

    В Алматы под снос попала самовольная постройка, возведенная на террасе третьего этажа жилого комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы сносят пристройку к жилому комплексу «Хан Тенгри»
    Фото: акимат Алматы

    Здание расположено по улице Кенесары хана, дом 54/33.

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, во время внеплановой проверки установлено, что собственник без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.

    В Алматы сносят пристройку к жилому комплексу «Хан Тенгри»
    Фото: акимат Алматы

    Собственнику выдали предписание на устранение допущенных нарушений. Однако он требования не исполнил. 26 августа 2024 года управление подало исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Алмалинский районный суд Алматы.

    В Алматы сносят пристройку к жилому комплексу «Хан Тенгри»
    Фото: акимат Алматы

    5 января 2025 года на судебных разбирательствах суд исковые требования управления удовлетворил. Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

    Напомним, ранее в Алматы начали сносить долгострой у Сайрана.

    Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.

    Теги:
    Акимат Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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