В Алматы сносят пристройку к жилому комплексу «Хан Тенгри»

Здание расположено по улице Кенесары хана, дом 54/33.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, во время внеплановой проверки установлено, что собственник без разрешительных документов пристроил к своей квартире одноэтажную постройку, значительно увеличив площадь своего жилья.

Фото: акимат Алматы

Собственнику выдали предписание на устранение допущенных нарушений. Однако он требования не исполнил. 26 августа 2024 года управление подало исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Алмалинский районный суд Алматы.

Фото: акимат Алматы

5 января 2025 года на судебных разбирательствах суд исковые требования управления удовлетворил. Демонтаж объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Напомним, ранее в Алматы начали сносить долгострой у Сайрана.

Всего с начала 2023 года полностью или частично снесено 88 незаконных объектов, включая жилые комплексы, торговые постройки и самовольные сооружения.