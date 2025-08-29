В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе
В Алматы по решению суда под снос попала пристройка к кафе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Она находится по улице Жумабаева, 23Б.
Как сообщает городское управление градостроительного контроля, собственник (физлицо) возвел пристройку за отсутствием разрешительных документов, что выявлено в ходе внеплановой проверки.
В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.
27 июня 2025 года постановлением суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.
Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение постановления суда.
Напомним, что недавно в микрорайоне Ерменсай Алматы начали сносить трехэтажный дом, построенный с нарушениями.
Кроме того, в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект.