В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе

Она находится по улице Жумабаева, 23Б.

Как сообщает городское управление градостроительного контроля, собственник (физлицо) возвел пристройку за отсутствием разрешительных документов, что выявлено в ходе внеплановой проверки.

В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

27 июня 2025 года постановлением суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение постановления суда.

Напомним, что недавно в микрорайоне Ерменсай Алматы начали сносить трехэтажный дом, построенный с нарушениями.

Кроме того, в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект.