    В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе

    В Алматы по решению суда под снос попала пристройка к кафе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе
    Фото: акимат Алматы

    Она находится по улице Жумабаева, 23Б.

    Как сообщает городское управление градостроительного контроля, собственник (физлицо) возвел пристройку за отсутствием разрешительных документов, что выявлено в ходе внеплановой проверки.

    В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

    27 июня 2025 года постановлением суда собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения.

    Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение постановления суда.

    Напомним, что недавно в микрорайоне Ерменсай Алматы начали сносить трехэтажный дом, построенный с нарушениями. 

    Кроме того, в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект. 

