В Алматы снесли очередной незаконный коммерческий объект

Объект расположен по улице Макатаева, 4а в Алматы.

Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником (физлицом) объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта.

29 сентября текущего года собственником во исполнение требований предписания управления был произведен демонтаж незаконного строения.

