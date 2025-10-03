РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:46, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы снесли очередной незаконный коммерческий объект

    Накануне под снос попало кафе «Taiyaki coffee», возведенное без необходимых разрешительных документов на строительство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Объект расположен по улице Макатаева, 4а в Алматы.

    Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником (физлицом) объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

    Как сообщает управление градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта.

    29 сентября текущего года собственником во исполнение требований предписания управления был произведен демонтаж незаконного строения.

    Ранее в предгорьях Алматы снесли самовольно возведенный крупный объект.

    До этого в Алматы снесли очередной самовольно возведенную автомойку с сервисным центром.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
