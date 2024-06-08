В Алматы растет число заболевших кишечной инфекцией

В Алматы с начала года зарегистрировали 108 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди детей до 14 лет – 73 (67,5%), передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова отметила, что показатель заболеваемости ОКИ на 100 тысяч населения составил 4,71, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 15,4%, в том числе среди детей до 14 лет на 10,8%.

- Наиболее чаще болеют дети в первые два года жизни. Основной причиной заболеваемости острыми кишечными инфекциями послужило несоблюдение личной гигиены матерями при уходе за детьми, употребление продуктов домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления и правил хранения продуктов питания, а также немытых овощей и фруктов, - сказала она.

Также отмечается, что 85 человек заразились через продукты питания, еще 23 - контактно-бытовым путем. Факторами передачи ОКИ послужили несоблюдение личной гигиены, употребление в пищу продуктов домашнего приготовления с нарушениями технологии приготовления и хранения, не мытые овощи и фрукты.

Острые кишечные инфекции – это заболевания желудочно-кишечного тракта, вызываемые различными бактериями, вирусами или простейшими паразитами, и которые сопровождаются интоксикацией, болями в животе, жидким стулом и рвотой. К таким инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллезы, брюшной тиф, холера, иерсиниозы, пищевые токсикоинфекции и вирусные диареи (ротавирусная и норовирусная инфекции). Чаще болеют дети 2-6 лет. Заболевания регистрируются в течение всего года, но чаще в весенне-летний период.

Заболеваемость увеличивается в связи с повышенным употреблением овощей, фруктов и других продуктов, которые иногда забывают или недостаточно тщательно моют. Летом чаще пьют различные напитки, некипяченую воду, открывается купальный и пляжный сезон. Не стоит забывать, что инфекция может передаваться через загрязненную воду в водоемах.

Асель Калыкова напомнила о мерах профилактики, это: