В Алматы растет число операций по трансплантации органов

В 2025 году в Алматы в провели 188 операций по трансплантации органов на сумму 1,6 млрд тенге, передает Kazinform.

Как сообщили в филиале Фонда медстрахования по Алматы, трансплантация органов выполняется с применением высоких технологий, а их стоимость варьируется от 2 до 12 млн тенге. Все расходы покрываются пакетом обязательного социального медицинского страхования.

На сегодняшний день в рамках системы обязательного социального медицинского страхования врачи проводят операции по трансплантации сердца, печени и почек. Также выполняется трансплантация аутологичных и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.

— Для проведения таких операций необходимы соответствующая материально-техническая база и кадровый потенциал. И мы можем сказать, что у нас в Алматы данное направление хорошо развивается. Так как у нас сосредоточены республиканские, научно-исследовательские институты и специализированные клиники для проведения таких сложных операций, — прокомментировал директор филиала Ильяс Мухамеджан.

Отметим, что лист ожидания на трансплантацию органов регулируется Министерством здравоохранения, который осуществляется через медицинские организации по месту прикрепления или профильные центры.

Для включения в лист ожидания необходимо получить заключение от мультидисциплинарной группы специалистов или Республиканского центра по координации трансплантации.

Очередность на операцию осуществляется на основе гистологической совместимости, медицинских показаний и экстренности ситуации.

