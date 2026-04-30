В Алматы растет число операций по трансплантации органов
В 2025 году в Алматы в провели 188 операций по трансплантации органов на сумму 1,6 млрд тенге, передает Kazinform.
Как сообщили в филиале Фонда медстрахования по Алматы, трансплантация органов выполняется с применением высоких технологий, а их стоимость варьируется от 2 до 12 млн тенге. Все расходы покрываются пакетом обязательного социального медицинского страхования.
На сегодняшний день в рамках системы обязательного социального медицинского страхования врачи проводят операции по трансплантации сердца, печени и почек. Также выполняется трансплантация аутологичных и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
— Для проведения таких операций необходимы соответствующая материально-техническая база и кадровый потенциал. И мы можем сказать, что у нас в Алматы данное направление хорошо развивается. Так как у нас сосредоточены республиканские, научно-исследовательские институты и специализированные клиники для проведения таких сложных операций, — прокомментировал директор филиала Ильяс Мухамеджан.
Отметим, что лист ожидания на трансплантацию органов регулируется Министерством здравоохранения, который осуществляется через медицинские организации по месту прикрепления или профильные центры.
Для включения в лист ожидания необходимо получить заключение от мультидисциплинарной группы специалистов или Республиканского центра по координации трансплантации.
Очередность на операцию осуществляется на основе гистологической совместимости, медицинских показаний и экстренности ситуации.
