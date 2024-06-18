В Алматы пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ

21 июня в Алматы пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

- 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов РК в период председательства в ОДКБ, - сообщил А.Смадияров.

Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.