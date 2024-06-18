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    18:33, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В Алматы пройдет заседание глав МИД стран ОДКБ

    ОДКБ
    Фото: odkb-csto.org

    21 июня в Алматы пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - 21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов РК в период председательства в ОДКБ, - сообщил А.Смадияров.

    Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности ОДКБ, а также принят ряд политических заявлений.

    Теги:
    ОДКБ Регионы Сотрудничество МИД РК Алматы Интеграция и партнерство
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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