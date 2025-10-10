В Алматы проверяют частную школу на наличие лицензии

В сети появилась информация, что в Алматы уже полтора месяца работает новая частная школа, не получившая лицензию. По данным пользователей соцсетей, речь идет о школе Baiterek Science & Technology School.

В департаменте по обеспечению качества в сфере образования Алматы агентству сообщили, что в отношении школы ведется проверка.

– В настоящий момент департаментом по обеспечению качества в сфере образования города Алматы проводится внеплановая проверка в отношении ТОО «Baiterek School of Science and Technology» по факту осуществления образовательной деятельности без лицензии, – прокомментировали в территориальном департаменте Минпросвещения.

Там напомнили, что по закону образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию.

– Также разъясняем, что в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях и со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании», образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Осуществление обучения без лицензии является нарушением законодательства и влечёт административную ответственность, – сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Алматы.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будут приняты все меры, предусмотренные законодательством.

