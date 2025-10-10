РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы проверяют частную школу на наличие лицензии

    В Алматы территориальным департаментом Министерства просвещения проводится внеплановая проверка в отношении частной школы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    класс
    Фото: акимат Алматы

    В сети появилась информация, что в Алматы уже полтора месяца работает новая частная школа, не получившая лицензию. По данным пользователей соцсетей, речь идет о школе Baiterek Science & Technology School. 

    В департаменте по обеспечению качества в сфере образования Алматы агентству сообщили, что в отношении школы ведется проверка.

    – В настоящий момент департаментом по обеспечению качества в сфере образования города Алматы проводится внеплановая проверка в отношении ТОО «Baiterek School of Science and Technology» по факту осуществления образовательной деятельности без лицензии, – прокомментировали в территориальном департаменте Минпросвещения.

    Там напомнили, что по закону образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию.

    – Также разъясняем, что в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях и со статьей 40 Закона Республики Казахстан «Об образовании», образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию. Осуществление обучения без лицензии является нарушением законодательства и влечёт административную ответственность, – сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Алматы.

    Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будут приняты все меры, предусмотренные законодательством.

    Ранее мы сообщали о внеплановой санитарной проверке школы №2 имени Медеубая Курманова в области Жетысу после того, как учащиеся нашли личинки в самсе. По итогам проверки установлены нарушения санитарных норм при приготовлении и хранении пищевых изделий.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Алматы школа
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают